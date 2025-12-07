МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: Рубио может стать величайшим госсекретарем

Рубио называют вторым номером в спике вероятных преемников Трампа после Вэнса.
Глеб Владовский 07-12-2025 08:35
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Госсекретарь Марко Рубио может стать лучшим в истории, кто занимал эту должность. такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

«Если мы продолжим идти тем же тем путем, он станет величайшим госсекретарем нашей страны», - заявил американский лидер.

Трамп также отметил, что находившиеся ранее на посту госсекретаря лица были «как хорошие люди, так и тупые». Рубио считается вторым номером в спике вероятных преемников Трампа после вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти уже в ближайшее время.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #госсекретарь США #Марко Рубио
