Блокадница: завидовали ребенку, который мог вылизывать горбушку хлеба

В понедельник, 27 января 2025 года, исполняется 81 год со дня полного снятия блокады Ленинграда. Осажденный город боролся долгих 872 дня. С людьми, пережившими блокаду, пообщался наш корреспондент Павел Кутаренко.

Когда враг окружил Ленинград кольцом блокады, в нем остались более 400 тысяч детей. Голод, холод, бомбежки и артобстрелы - невозможно представить, как дети выдержали все это. Тем ценнее воспоминания тех из них, кто смог выжить. В годы блокады Тамара Морзак ходила в детский сад на Васильевском острове.

«Иногда нас выводили на улицу погулять. Мы выходили, и если в подъезде лежал труп, нам говорили: "Дети, перешагните". Хорошо помню, давали хлеб нам по кусочку. Тот ребенок, кому попалась горбушка, был счастлив, потому что он эту горбушку мог вылизывать. Как сейчас помню, он выгрызает, нам было всем очень завидно, что ему этого хлеба хватит надольше», - вспоминает она.

Блокадница Людмила Макарова ходила в тот же детский сад, но в другую группу.

«Детский сад, в который меня мама в первый раз отдала, был очень замечательный. Стены были очень толстые, там стреляй не стреляй - ничего не будет. У нас была очень хорошая воспитательница, она играла и заставляла нас танцевать, петь, чтоб мы не страдали», - рассказала она.

Людмиле Макаровой в 1941-м было всего три года, и выжила она только благодаря тому, что ее отдали в круглосуточный детский сад. С родителями виделась только в выходные, а однажды едва не погибла, когда вместе с мамой оказалась на улице во время артобстрела.

«Она меня держала на руке, на левой, вот здесь была моя левая ягодица. Когда мы подошли к воротам, в меня попали два снаряда, осколки. Я почувствовала, я заплакала. Когда она меня поставила на пол, у нее рукав был весь в крови», - добавила она.

Уже в больнице Люда узнала, что в тот день во время бомбежки погиб ее папа, а сама она до сих пор хранит те осколки, что ранили ее тогда.

Двадцать седьмого января 1944 года по всем громкоговорителям Ленинграда зачитали сообщение о полном освобождении города от блокады и устроили праздничный салют. Для Людмилы Макаровой и Тамары Морзак это был первый салют в жизни и, конечно, самый запоминающийся. Для всех, кто выжил тогда, эта дата стала днем ленинградской Победы.