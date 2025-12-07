МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пентагон заявил о будущих ядерных испытаниях «наравне со всеми»

В Пентагоне пообещали тестировать системы доставки ядерного оружия наравне с другими государствами.
Марина Крижановская 07-12-2025 01:25
© Фото: Louie Palu, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Американский министр войны Пит Хегсет заявил о намерении США проводить испытания ядерного оружия. Также Штаты собираются тестировать средства доставки такого оружия. С этим заявлением он выступил на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне, который проходил в Калифорнии.

«Мы будем испытывать ядерное оружие и системы его доставки наравне с другими странами», - подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, американское государство будет модернизировать свою ядерную триаду. Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп подтвердил планы по проведению ядерных испытаний.

Тогда же он указал на другие государства мира, которые испытывают ядерное оружие, отметив, что и Штатам нужно поступить так же. Дополнительно американский лидер предложил России и Китаю встретиться и поговорить о денуклеаризации.

