МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу

Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Сергей Лебедев 2025-01-27 12:51:30
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Россиянин Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Об этом в понедельник сообщили в Казахстанской федерации футбола.

Отмечается, что трудовой договор расторгли по обоюдному согласию сторон. Также команду в полном составе покинул тренерский состав.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне прошлого года. Команда провела шесть матчей в Лиге наций и набрала одно очко, сыграв вничью с Норвегией.

В 2018 году сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала чемпионата мира, достигнув наилучшего результата за всю свою новейшую историю.

#в стране и мире #Футбол #Казахстан #тренер #сборная #Станислав Черчесов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 