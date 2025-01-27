Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу

Россиянин Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Об этом в понедельник сообщили в Казахстанской федерации футбола.

Отмечается, что трудовой договор расторгли по обоюдному согласию сторон. Также команду в полном составе покинул тренерский состав.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне прошлого года. Команда провела шесть матчей в Лиге наций и набрала одно очко, сыграв вничью с Норвегией.

В 2018 году сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала чемпионата мира, достигнув наилучшего результата за всю свою новейшую историю.