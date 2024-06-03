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Черчесов назначен главным тренером футбольной сборной Казахстана

Срок назначения на пост не уточняется.
Услада Дубинина 2024-06-03 15:41:15
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Российский специалист Станислав Черчесов возглавит сборную Казахстана по футболу, информация об этом появилась на сайте Федерации футбола Казахстана. Срок действия контракта не уточняется.

Станислав Черчесов ранее возглавлял венгерский «Ференцварош». С декабря 2021 года по июль 2023-го футбольный клуб победил в чемпионате Венгрии и забрал кубок страны. За тренерскую карьеру Черчесов возглавлял футбольные команды: «Спартак», «Динамо», «Ахмат», «Жемчужина», «Куфштайн», «Ваккер-Тироль», «Легия» и «Амкар».

Ранее национальную сборную Казахстана возглавлял Магомед Алиев. Тренер покинул должность 31 мая по семейным обстоятельствам. Адиев занимал пост главного тренера с 2022 года. Вместе с  Магомед Алиевым команда заняла четвертое место в своей группе на отборочном турнире Евро-2024.

#в стране и мире #Футбол #Станислав Черчесов #футбольная команда #сборная казахстана
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