МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск назвал Евросоюз «Четвертым рейхом»

Ранее соцсеть Х удалила аккаунт Европейской комиссии.
Глеб Владовский 07-12-2025 11:59
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Американский бизнесмен Илон Маск сделал репост записи с утверждением, что Европа - «Четвертый рейх». Пост появился на его странице в соцсетях.

В публикации изображена картинка с флагом Европейского союза, за которым скрывается стяг Третьего рейха со свастикой.

«В значительной степени», - написал Маск в репосте.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Х, принадлежащая Маску, удалила аккаунт Европейской комиссии. Запрет доступа к нему сопровождает сообщение начальника отдела продуктов соцсети Никиты Бира. Он написал, что ЕК использовала алгоритмы, чтобы продвинуть объявление о многомиллионном штрафе, который наложила на Х.

#евросоюз #илон маск #соцсети #рейх
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 