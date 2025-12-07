Маск назвал Евросоюз «Четвертым рейхом»

Американский бизнесмен Илон Маск сделал репост записи с утверждением, что Европа - «Четвертый рейх». Пост появился на его странице в соцсетях.

В публикации изображена картинка с флагом Европейского союза, за которым скрывается стяг Третьего рейха со свастикой.

«В значительной степени», - написал Маск в репосте.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Х, принадлежащая Маску, удалила аккаунт Европейской комиссии. Запрет доступа к нему сопровождает сообщение начальника отдела продуктов соцсети Никиты Бира. Он написал, что ЕК использовала алгоритмы, чтобы продвинуть объявление о многомиллионном штрафе, который наложила на Х.