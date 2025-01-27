В холоде и сумраке: в Приднестровье рассказали о ночной работе предприятий

Из-за масштабного энергетического кризиса ряд предприятий Приднестровья перешел на ночной режим работы. Данное решение власти республики приняли для того, чтобы снизить нагрузку на электросети. О том, как налажено производство в новых условиях, корреспонденту телеканала «Звезда» рассказали на одной из обувных фабрик в Бендерах.

«Очень сложно работается, потому что режим с 12 ночи до 6 утра. Люди, не привыкшие к такому режиму. Очень холодно, +9 градусов. Тяжело брать в руки, например, металлические резаки. Останавливаемся на пятиминутки, попить горячего чая», - рассказывает заместитель исполнительного директора по производству Ольга Павроз.

Она отметила, что вопрос о полной остановке производства даже не рассматривался.

«Есть обязательства перед заказчиками. Остановить производство не было вариантов. Когда порекомендовали работать в ночь, коллектив согласился», - добавила собеседница.

Ранее жители Приднестровья показали «Звезде», как живут в условиях дефицита электричества. Из-за того, что люди прибегают к использованию старых и самодельных приборов, увеличилось число возгораний.