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ФСБ опубликовала признание капо в издевательствах над пленниками Освенцима

Юзеф Печка попал в концлагерь в 1940 году и вскоре стал капо - человеком, который сотрудничал с нацистами и служил надсмотрщиком для других заключенных. На допросе он рассказал, как издевался над узниками Освенцима.
Анастасия Бобылева 2025-01-27 01:52:25
© Фото: © Zhang Kun XinHua Global Look Press

ФСБ опубликовала архивные документы в честь 80-летия освобождения Аушвиц, также известного как Освенцим. В них содержится информация о зверствах нацистов по отношению к узникам концлагеря.

В числе документов - протоколы допросов польского военного Юзефа Печки, который попал в немецкий плен в 1939 году, вскоре был освобожден и стал гражданином Германии, а в 1940 году оказался в Освенциме за попытку уклонения от службы в вермахте. Там он стал капо (сокращение от немецкого Kameradschaft-Polizei, буквально: "товарищеская полиция"), так назывались заключенные, которые сотрудничали с нацистами. В 1943 году Печку освободили из концлагеря.

«Я действительно имел возможность бежать из лагеря, но этого не сделал, ибо, находясь на службе унтер-капо и капо, не испытывал трудностей лагерной жизни. Наоборот, мне там жилось хорошо, я был начальником и полновластным хозяином над жизнью заключенных», - признался он.

На допросе он рассказал, что каждый день сопровождал других заключенных на работы и постоянно избивал их за то, что работали они «медленно и неохотно». Занималась его группа транспортировкой. Она подвозила топливо к кухне, баракам и крематориям, вывозила золу из крематориев.

«Также подвозка к крематориям трупов тех заключенных, которые уничтожались немецкими врачами в больницах при производстве «опытов», а равно расстреленных и повешенных в лагерной тюрьме», - добавил он.

По словам Печки, за одну ночь только его группа подвозила к крематориям от 100 до 500 тел. Бывший капо признал, что в концлагере массово уничтожались невинные люди самых разных национальностей: поляки, русские, украинцы, французы, чехи, бельгийцы, норвежцы и другие. Их умерщвляли в газовых камерах, расстреливали, вешали, им делали смертельные инъекции. Уничтожением занимались эсэсовцы, старшие блоков, надсмотрщики и другие служившие нацистам люди, перечислил Юзеф Печка.

Ранее Минобороны РФ опубликовало показания бывших заключенных концлагеря Освенцим. Они упоминают врача Менгельса, который каждые 40-50 дней отбирал 100-200 человек из числа самых здоровых узников и брал у них кровь для переливания. При этом брал он так много, что никто не выживал после этой операции.

#в стране и мире #Вторая мировая война #концлагерь #Освенцим #документы
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