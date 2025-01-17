Опубликованы документы о смертельных переливаниях крови в Освенциме

Министерство обороны РФ показало рассекреченные документы из фондов Центрального архива, посвященные 80-летию Висло-Одерской стратегической наступательной операции и освобождению Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. В числе опубликованных документов оказались показания бывших заключенных концлагеря Аусшвитц, также известный как Освенцим.

Узники рассказали, что каждый день им приходилось проходить так называемый медосмотр. Доктор Менгельс, который его проводил, «насвистывая песенку», распределял заключенных на две или три группы. Одна из групп - заключенные никогда не знали, какая именно - отправлялась в крематорий, который Менгельс называл «домом отдыха». Эти осмотры официально назывались «селекциями», или отборами.

Погибали в лагерях не только слабые и истощенные заключенные, но и самые здоровые. В своих показаниях бывшие узники рассказывают о процедуре переливания крови, которая для всех становилась смертельной.

«Каждые 40-50 дней отбирались 100-200 наиболее здоровых заключенных, у которых бралась кровь для переливания. Количество взятой крови было настолько велико, что после никто не выживал», - говорится в документах.

Советские войска 27 января 1945 года освободили около 7 000 узников концлагеря, большинство из которых были больны и сильно истощены. По разным оценкам, в Освенциме погибло от 1,5 до 4 миллионов человек.

Ранее ФСБ России опубликовала допрос палача вермахта, который лично повесил 120 человек. Он признался, что также обезглавил 80 человек, отрубил конечности 10 людям и еще двоих пригвоздил к кресту.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.