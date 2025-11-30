МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Reuters: Куба тайно обсуждала с США уход Мадуро с поста президента

«Элементы властей Кубы» обращались в Вашингтон по этой теме.
Глеб Владовский 07-12-2025 10:30
Власти Кубы тайно обсуждали с представителями Вашингтона мир после ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

«"Элементы внутри кубинского режима" обратились к США с вопросом о том, как выглядел бы регион без президента Николаса Мадуро», - пишет агентство.

Сам источник не указал, что именно были за «элементы», которые связывались с Вашингтоном. Другие подробности встречи они не приводили.

Ранее пресс-секретарь американского Министерства войны Кингсли Уилсон заявила, что в США занимаются разработкой плана на случай ухода президента Венесуэлы Николаса Мадуро со своего поста.

#сша #венесуэла #Куба #Николас Мадуро
