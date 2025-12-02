МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США готовят план на случай ухода Мадуро с поста президента Венесуэлы

Об этом заявил пресс-секретарь американского Министерства войны.
Тимур Юсупов 02-12-2025 20:03
© Фото: Pedro MATTEY, XinHua, Global Look Press

В США занимаются разработкой плана на случай ухода президента Венесуэлы Николаса Мадуро со своего поста. Об этом заявила пресс-секретарь американского Министерства войны Кингсли Уилсон.

«У министерства есть план действий на любой случай. Мы - организация, занимающаяся планированием. Если где-то в мире происходит какое-либо событие, у нас уже есть разработанный и готовый к применению план реагирования», - высказалась спикер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп в ходе короткого телефонного разговора с Николасом Мадуро якобы отверг большинство просьб венесуэльского лидера и поставил ему ультиматум - в течение недели покинуть Венесуэлу вместе с семьей

США обвиняют Венесуэлу и ее президента в попустительстве наркоторговле и регулярно наносят удары по ее судам, которые якобы перевозят наркотики. В Венесуэле отрицают обвинения и рассматривают давление США как попытку сместить Мадуро.

#сша #Трамп #венесуэла #Пентагон #Николас Мадуро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 