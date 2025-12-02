В США готовят план на случай ухода Мадуро с поста президента Венесуэлы

В США занимаются разработкой плана на случай ухода президента Венесуэлы Николаса Мадуро со своего поста. Об этом заявила пресс-секретарь американского Министерства войны Кингсли Уилсон.

«У министерства есть план действий на любой случай. Мы - организация, занимающаяся планированием. Если где-то в мире происходит какое-либо событие, у нас уже есть разработанный и готовый к применению план реагирования», - высказалась спикер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп в ходе короткого телефонного разговора с Николасом Мадуро якобы отверг большинство просьб венесуэльского лидера и поставил ему ультиматум - в течение недели покинуть Венесуэлу вместе с семьей.

США обвиняют Венесуэлу и ее президента в попустительстве наркоторговле и регулярно наносят удары по ее судам, которые якобы перевозят наркотики. В Венесуэле отрицают обвинения и рассматривают давление США как попытку сместить Мадуро.