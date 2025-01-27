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«Владимирские рожечники» выступили в ЦДРА для участников СВО

Коллектив исполнил известные патриотические песни в собственной аранжировке.
2025-01-27 10:57:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ансамбль «Владимирские рожечники» выступил на сцене Центрального дома Российской армии в рамках акции «Поет Россия Армии Победу». На концерте присутствовали участники специальной военной операции.

Артисты представили большую концертную программу. Прозвучали патриотические песни в обработке музыкантов. Художественный руководитель ансамбля Александр Лебедев рассказал, что коллектив часто поддерживает наших бойцов, выступает с концертами перед отправкой в зону спецоперации и на вручении наград отличившимся военнослужащим.

«В таких выступлениях исполняем песни композитора, нашего земляка Алексея Фатьянова, который написал много пронзительных песен военной поры. Бойцы с теплом принимают эти песни. А композиция "Смуглянка" до сих пор вызывает у бойцов слезы. Своими выступлениями мы хотим сказать нашим воинам, что они не одни, мы ждем их и верим в победу», - сказал Лебедев.

Концерт подарил зрителям незабываемые эмоции. На протяжении всего выступления они подпевали ансамблю и аплодировали в такт музыке.

«То, что они делают, продвигают народное творчество, очень важно для патриотического воспитания молодежи и военнослужащих», - отметил участник СВО гвардии майор Борис Дудко.

Проект «Поет Россия Армии Победу» реализуется ЦДРА с целью поддержки бойцов, сражающихся в зоне спецоперации, демонстрации сплоченности и солидарности россиян. В рамках акции выступают лучшие музыкальные коллективы со всей нашей страны.

«Владимирские рожечники» выступают в стилизованных костюмах, подчеркивающих аутентичность и историческую связь с традициями. Коллектив возродил самобытное искусство игры на исконно русском музыкальном инструменте - рожке. В репертуаре «Владимирских рожечников» наигрыши русских народных песен в аранжировке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#поддержка #цдра #ансамбль #СВО #Владимирские рожечники
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