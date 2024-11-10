Легендарный ВИА «Аян» выступил в ЦДРА для участников СВО и их близких

Легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Аян» из Республики Тыва выступил в Центральном Доме Российской Армии. Концерт состоялся в рамках музыкально-патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу».

Зрителями стали военнослужащие-участники специальной военной операции и члены их семей.

«Много очень парней, сослуживцев, со мной служили из Республики Тыва. Никогда не думал, что эта культура, этот этнос такой глубокий и красивый. Очень понравилось и всем советую знакомиться с культурой России», - рассказал военнослужащий-участник СВО Геннадий.

Творческий коллектив неоднократно выступал для военнослужащих. Помимо этого, все участники ансамбля принимают активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для наших бойцов.

«Мы проводим благотворительные концерты и на собранные средства закупаем гуманитарную помощь, которая необходима нашим бойцам в зоне СВО. Мы очень рады, что нас сегодня пригласили в рамках проекта "Поет Россия Армии Победу"», - отметила художественный руководитель группы «Аян» Сайзана Сюрюн.

По ее словам, многие бойцы звонят напрямую с передовой. Один из примеров, когда военнослужащие 55-й мотострелковой бригады обратились с просьбой доставить им генератор, чтобы печь хлеб. Сейчас холодает, к отправке на фронт готовится новый груз: мясная продукция, окопные свечи, маскировочные сети и многое другое.

«Пока идет СВО, мы всегда будем помогать нашим бойцам. И материально, и своим творческим участием. Будем стараться приблизить победу, а нашим бойцам желаем только одного - вернуться домой живыми и невредимыми», - добавила Сюрюн.

Проект «Поет Россия Армии Победу» реализуется ЦДРА с целью поддержки российских военнослужащих, участвующих в СВО, демонстрации консолидации единства граждан России в этом патриотическом настрое.

Ранее в рамках проекта выступили государственный казачий ансамбль «Ставрополье», ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай», Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Челябинский Государственный русский народный оркестр «Малахит» и другие коллективы.