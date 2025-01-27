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Кабмин одобрил идею не принимать в гражданство при отказе от присяги

Также предлагается снизить минимальный возраст принесения присяги с 18 до 14 лет.
Сергей Лебедев 2025-01-27 10:27:00
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Российское правительство поддержало законопроект, согласно которому иностранцы не получат гражданство при отказе от присяги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабинета министров.

Законопроект предусматривает и снижение минимального возраста принесения присяги. Его предлагается уменьшить с 18 до 14 лет.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», - отметили в кабмине.

Напомним, в ноябре прошлого года в Государственную думу России внесли законопроект, который предусматривает обязательное принесение присяги с 14 лет. Проект предложили председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников и еще шесть депутатов. Депутаты считают, что изменения помогут улучшить законодательство о гражданстве РФ.

Предполагается, что лицо от 14 лет не будет считаться гражданином без принесения присяги. Сейчас присягу приносят только совершеннолетние.

#Россия #в стране и мире #Присяга #гражданство #правительство #закон #кабмин #Отзыв
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