В Думу внесли проект о присяге с 14 лет при вступлении в гражданство

В Госдуму РФ внесли законопроект, который предусматривает обязательное принесение присяги гражданина России с 14 лет. Документ опубликован в законодательной базе Госдумы.

Этот проект предложили председатель Комитета по делам СНГ Леонид Калашников и еще шесть депутатов. Они считают, что это поможет улучшить законодательство о гражданстве РФ.

Лицо от 14 лет при вступлении в гражданство России не будет считаться гражданином без принесения присяги. Сейчас присягу приносят только совершеннолетние.

С 1 сентября совершеннолетние иностранцы, которые хотят получить гражданство России, должны приносить присягу. Те, кто это не сделает до 22 ноября, лишатся российского паспорта.