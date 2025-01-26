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Врач оценил важность генетических тестов для будущих родителей

Своевременный прием препаратов поможет остановить ситуацию до развития симптомов дефицита ферментов или иных процессов, считает эксперт.
Ирина Егорова 2025-01-26 09:40:04
© Фото: Hendrik Schmidtdpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Проведение генетических тестов будущим родителя для оценки рисков наследственных заболеваний у ребенка позволит поставить диагноз и своевременно начать заместительную терапию. Об этих и других перспективах «Звезде» рассказал врач-гинеколог Марк Курцер.

«То есть если есть возможность начать прием препаратов до развития симптомов дефицита тех или иных ферментов или других процессов - это очень важно», - прокомментировал врач.

По его словам, поставить диагноз можно уже после рождения ребенка, в течение первого месяца жизни новорожденного. После этого также можно начать генетическую терапию и ребенок будет абсолютно здоровым нормальным членом нашего общества, добавил эксперт.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству страны и исполнительным органам субъектов до 15 мая разработать предложения по внедрению тестов для родителей, планирующих завести ребенка для оценки рисков наследственных заболеваний у него.

Планируется расширить программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний.

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