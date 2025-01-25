В РФ хотят ввести тесты на генетические риски для будущих родителей

Российские власти планируют внедрять тесты для будущих родителей, чтобы оценивать риски наследственных заболеваний у ребенка. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина Правительству РФ и исполнительным органам субъектов страны.

«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний», - говорится в документе на сайте Кремля.

На выполнение задачи у федерального правительства и региональных властей примерно четыре месяца.

Российский лидер будет ждать предложений от властей по данному вопросу 15 мая 2025 года.