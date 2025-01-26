В Белоруссии открыли участки для голосования в основной день выборов

Единый день голосования на выборах президента стартовал в Белоруссии. По всей стране открылось более пяти тысяч избирательных участков, сообщил ЦИК страны. Они будут открыты до 20:00.

Некоторые пункты развернули в больницах, санаториях, домах отдыха и в воинских частях.

Избиратели отдадут свой голос в бюллетене одному из пяти кандидатов - либо действующему главе государства Александру Лукашенко, либо председателю Либерально-демократической партии Олегу Гайдукевичу, предпринимателю Анне Канопацкой, первому секретарю ЦК Компартии Сергею Сыранкову или председателю Республиканской партии труда и справедливости Александру Хижняку.

Белорусы в последний раз выбирали президента в 2020 году. Тогда явка составила 84,28%, из которых досрочно проголосовали 41,70%. За Лукашенко тогда отдали голоса 80,10% граждан, принявших участие в голосовании.

Явка избирателей на досрочных выборах в стране в этом году, которые прошли с 21 по 25 января включительно, составила 41,81%. Раньше единого дня выборов голосовать имели право те, у кого по тем или иным причинам нет возможности посетить участки в основной день. Голосовать запрещается несовершеннолетним гражданам и те, кто находится в местах лишения свободы или принудительном лечении.

Чтобы признать выборы состоявшимися в них должны принять участие более половины избирателей. Тот кандидат, который наберет более половины голосов граждан, победит и станет главой государства на следующие пять лет. В случае победы Лукашенко, это будет его седьмой срок подряд на должности президента Белоруссии.