МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦИК Белоруссии: досрочное голосование завершено, явка составила 41,81%

Избирательная кампания в Белоруссии проходит спокойно, информации о нарушениях от наблюдателей не поступало.
Ян Брацкий 2025-01-26 03:47:01
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Явка избирателей по итогам досрочного голосования на президентских выборах в Белоруссии составила 41,81%. Такие данные приводит республиканский Центризбирком.

Самые активные избиратели проживают в Могилевской (42,95%) и Минской (42,68%) областях.

Напомним, досрочное голосование в Белоруссии проводилось с 21 по 25 января включительно. Возможность проголосовать в этот период была у тех избирателей, кто по тем или причинам не сможет прийти на участки в основной день голосования.

Сегодня, в основной день голосования, участки будут работать с 08:00 до 20:00.

В минувшее воскресенье состоялся телефонный разговор Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Российский лидер передал ему самые теплые слова поддержки и добрые пожелания на выборах.

#белоруссия #Выборы #голосование #Лукашенко #ЦИК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 