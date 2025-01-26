ЦИК Белоруссии: досрочное голосование завершено, явка составила 41,81%

Явка избирателей по итогам досрочного голосования на президентских выборах в Белоруссии составила 41,81%. Такие данные приводит республиканский Центризбирком.

Самые активные избиратели проживают в Могилевской (42,95%) и Минской (42,68%) областях.

Напомним, досрочное голосование в Белоруссии проводилось с 21 по 25 января включительно. Возможность проголосовать в этот период была у тех избирателей, кто по тем или причинам не сможет прийти на участки в основной день голосования.

Сегодня, в основной день голосования, участки будут работать с 08:00 до 20:00.

В минувшее воскресенье состоялся телефонный разговор Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Российский лидер передал ему самые теплые слова поддержки и добрые пожелания на выборах.