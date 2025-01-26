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В Краснодаре задержан причастный к поджогам сразу трех ресторанов

По словам самого задержанного, он совершил поджог по указаниям неизвестных, которые взломали его аккаунт и угрожали ему использованием персональных данных.
Ирина Егорова 2025-01-26 08:10:55
© Фото: chpkrasnodara, Telegram © Видео: chpkrasnodara, Telegram

Полиция Краснодара задержала причастного к трем пожарам в городе, которые вспыхнули почти одновременно в ресторанах города. Им оказался 19-летний житель Динского района.

По его словам, он устроил пожары по указаниям неизвестных, которые взломали его аккаунт и угрожали ему использованием персональных данных.

«Работники одного из ресторанов города задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место сотрудникам полиции», - говорится в сообщении правоохранителей.

Накануне вечером в Краснодаре в одно время вспыхнули пожары в трех ресторанах города в период с 22:27 до 23:30. Все возгорания были оперативно потушены, обошлось без пострадавших. ЧП произошли в двух ресторанах на улице Красная и в заведении по адресу улица Северная, 279. В общей сложности из трех мест эвакуировали 100 человек.

#пожар #Краснодар #Задержание #поджог #ресторан
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