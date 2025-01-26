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В центре Краснодара почти одновременно загорелись несколько ресторанов

Возгорания удалось оперативно потушить, никто не пострадал.
Елизавета Кондрикова 2025-01-26 02:10:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Краснодаре примерно в одно время вспыхнули пожары в трех зданиях, все возгорания были оперативно потушены, пострадавших нет, сообщили в Муниципальном центре управления города. Происшествия случились вечером в субботу, 26 января.

«В 22:27 поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove на улице Красная, 109... Также в 22:51 поступила информация о возгорании в ресторане на улице Северная, 279», - говорится в сообщении управления в Telegram.

Так, в тушении пожара в первом заведении задействовали 28 специалистов МЧС и 6 единиц техники, было эвакуировано 50 человек. Возгорание во втором ресторане удалось потушить до прибытия пожарных, уточнили в управлении.

Отмечается, что позже в 23:36 появилось сообщение о пожаре в еще одном здании по улице Красная, его удалось потушить своими силами. В общей сложности из трех мест эвакуировали около 100 человек.

#Краснодар #эвакуация #МЧС России #пожары #ресторан
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