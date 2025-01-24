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За ночь над территорией России сбили 121 украинский БПЛА

Шесть дронов были перехвачены над Московской областью и один - над Москвой.
2025-01-24 07:28:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили этой ночью 121 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что шесть БПЛА сбили над Московской областью, еще один - над Москвой.

«37 - над территорией Брянской области, 20 - над территорией Рязанской области, 17 - над территорией Курской области, 17 - над территорией Саратовской области, семь - над территорией Ростовской области», - приводит цифры Минобороны.

Еще шесть дронов уничтожены в небе над Белгородской областью, три - над территорией Воронежской области.

Над территориями Тульской, Орловской и Липецкой областей силы ПВО сбили по два беспилотника, также еще один - над Крымом, сообщило оборонное ведомство.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Москва #Минобороны РФ #беспилотники #ВСУ #средства пво
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