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FT: сотрудники Госдепа США попросили Рубио сохранить помощь Украине

В ночь на 25 января госсекретарь распорядился заморозить на 90 дней американскую помощь иностранным государствам, включая Украину.
Елизавета Кондрикова 2025-01-26 03:14:44
© Фото: Valerie Plesch, dpa Globallookpress

Сотрудники бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США призвали госсекретаря Марко Рубио исключить программы, связанные с поддержкой Украины, из указа о приостановке иностранной помощи на 90 дней, пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что речь идет о сохранении работы Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине в целях обеспечения национальной безопасности. К концу субботы 25 января действующие на Украине гуманитарные организации получили от USAID указания о необходимости «немедленно прекратить работы».

Одновременно с этим источник газеты в украинском правительстве сообщил, что указ Рубио не распространяется на Украину.

Напомним, речь идет о 90-дневной паузе в оказании американской помощи иностранным государствам, включая Украину. Соответствующее распоряжение Рубио появилось накануне. По данным Politico, решение госсекретаря шокировало чиновников Госдепартамента из-за Украины.

#Украина #сша #Госдеп США #указ #помощь Украине #Марко Рубио
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