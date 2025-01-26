FT: сотрудники Госдепа США попросили Рубио сохранить помощь Украине

Сотрудники бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США призвали госсекретаря Марко Рубио исключить программы, связанные с поддержкой Украины, из указа о приостановке иностранной помощи на 90 дней, пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что речь идет о сохранении работы Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине в целях обеспечения национальной безопасности. К концу субботы 25 января действующие на Украине гуманитарные организации получили от USAID указания о необходимости «немедленно прекратить работы».

Одновременно с этим источник газеты в украинском правительстве сообщил, что указ Рубио не распространяется на Украину.

Напомним, речь идет о 90-дневной паузе в оказании американской помощи иностранным государствам, включая Украину. Соответствующее распоряжение Рубио появилось накануне. По данным Politico, решение госсекретаря шокировало чиновников Госдепартамента из-за Украины.