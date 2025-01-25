Politico: Госдеп США заморозил помощь другим странам, включая Украину

Госсекретарь США Марко Рубио постановил «немедленно и повсеместно» прекратить финансирование всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта, передает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«Пауза, по-видимому, направлена ​​на прекращение помощи ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань», - сообщают источники в Госдепартаменте и администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Отмечается, что новый указ Рубио шокировал чиновников Госдепартамента США своей масштабностью. Теперь решения о программах будет приниматься после пересмотра, лично проведенного госсекретарем.

Ожидается, что ведомство в течение 85 дней подготовит отчет касательно программ, которые стоит приостановить или продолжить, позже его передадут президенту США Дональду Трампу с рекомендациями Рубио.

Напомним, одним из первых указов Трампа после инаугурации касалось решения ввести 90-дневную паузу на оказание помощи иностранным государствам до оценки эффективности и соответствия внешней политике США. Однако тогда не было ясно, какие страны попадают под его действие.