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Politico: Госдеп США заморозил помощь другим странам, включая Украину

Под исключение попала помощь Египту и Израилю, заморозка будет действовать в течение 90 дней.
Елизавета Кондрикова 2025-01-25 04:40:40
© Фото: IMAGO, Offenberg Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио постановил «немедленно и повсеместно» прекратить финансирование всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта, передает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«Пауза, по-видимому, направлена ​​на прекращение помощи ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань», - сообщают источники в Госдепартаменте и администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Отмечается, что новый указ Рубио шокировал чиновников Госдепартамента США своей масштабностью. Теперь решения о программах будет приниматься после пересмотра, лично проведенного госсекретарем.

Ожидается, что ведомство в течение 85 дней подготовит отчет касательно программ, которые стоит приостановить или продолжить, позже его передадут президенту США Дональду Трампу с рекомендациями Рубио.

Напомним, одним из первых указов Трампа после инаугурации касалось решения ввести 90-дневную паузу на оказание помощи иностранным государствам до оценки эффективности и соответствия внешней политике США. Однако тогда не было ясно, какие страны попадают под его действие.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Госдеп США #Марко Рубио #помощь сша
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