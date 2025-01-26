Бойцы группировки войск «Восток» разгромили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке. Кадры из боевой работы показало Минобороны России.

Удар по опорникам нанесли тяжелые огнеметные системы. Они открыли огонь 220-миллиметровыми снарядами, чтобы выжечь укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты националистов. Противник понес существенные потери.

Штурмовые группы ВС РФ зачищают здания и подвалы, а также позиции ВСУ. Штурмовикам помогают расчеты ствольной и реактивной артиллерии, а также операторы FPV-дронов. Они уничтожают огневые точки, технику и солдат противника.

Великая Новоселка - последний крупный и хорошо подготовленный рубеж обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении. Это важный логистический узел боевиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.