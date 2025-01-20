МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

НАТО увеличит число кораблей, патрулирующих Балтийское море

Ожидается прибытие французского минного тральщика и других кораблей.
Сергей Лебедев 2025-01-20 14:25:43
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

В ближайшее время НАТО планирует увеличить флотилию кораблей, собравшихся в Балтийском море у берегов Эстонии. Об этом заявил глава бельгийской противоминной группы в операции «Балтийский часовой» Эрик Кокс.

«В ближайшем будущем группа расширится. К нам присоединятся другие судна. В итоге у нас будет примерно шесть-семь кораблей», - цитирует его слова The Guardian.

По данным газеты, ожидается прибытие французского минного тральщика и других кораблей.

Ранее сообщалось, что корабли Североатлантического альянса начали патрулировать Балтийское море в рамках миссии «Балтийский часовой». Утверждается, что оперативная группа должна защищать европейские подводные кабели и трубопроводы от саботажа.

Решение о начале операции было принято на саммите стран НАТО региона, который прошел в Хельсинки. 

#НАТО #эстония #корабли #Балтика #патрулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 