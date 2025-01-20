НАТО увеличит число кораблей, патрулирующих Балтийское море

В ближайшее время НАТО планирует увеличить флотилию кораблей, собравшихся в Балтийском море у берегов Эстонии. Об этом заявил глава бельгийской противоминной группы в операции «Балтийский часовой» Эрик Кокс.

«В ближайшем будущем группа расширится. К нам присоединятся другие судна. В итоге у нас будет примерно шесть-семь кораблей», - цитирует его слова The Guardian.

По данным газеты, ожидается прибытие французского минного тральщика и других кораблей.

Ранее сообщалось, что корабли Североатлантического альянса начали патрулировать Балтийское море в рамках миссии «Балтийский часовой». Утверждается, что оперативная группа должна защищать европейские подводные кабели и трубопроводы от саботажа.

Решение о начале операции было принято на саммите стран НАТО региона, который прошел в Хельсинки.