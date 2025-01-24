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МО РФ показало уничтожение боевиков в Великой Новоселке

Подразделения группировки войск «Восток» зачищают квартал за кварталом.
2025-01-24 09:25:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают развивать наступление к центру поселка Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Они зачищают от противника квартал за кварталом. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Действия штурмовиков активно поддерживают артиллеристы и операторы беспилотников. Они методично уничтожают командные пункты, пункты временной дислокации и управления дронами.

Кроме того, они пресекают разрозненные попытки украинских боевиков переправиться через реку на севере населенного пункта.

Ранее «Звезда» рассказывала, что на Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» окружила с трех сторон поселок Великая Новоселка. Это последний населенный пункт Времевского выступа и главный укрепрайон ВСУ на этом направлении.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ДНР #МО РФ #поселок #зачистка #Великая Новоселка
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