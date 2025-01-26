Российские дипломаты почтили память жертв Освенцима в Польше

Сотрудники российского посольства в Польше возложили цветы к памятникам жертв Освенцима. В церемонии принял участие генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич.

Российские дипломаты не будут принимать участие в торжественной церемонии к 80-летию освобождения Красной армией крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). Она пройдет 27 января.

Каждый год в этот день во всем мире отмечают Международный день памяти жертв холокоста. Представителей России на мероприятие в музее «Аушвиц-Биркенау» в очередной раз не пригласили, сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Организаторы сообщили о том, что желающие могут приехать на мероприятие. Но российские дипломаты не хотят быть там, где никто не собирается вспоминать настоящих освободителей концлагеря - красноармейцев, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

С 2014 года никто, кроме представителей России, не говорит о том, кто освобождал Освенцим от нацистов и спасал узников концлагеря, сказал «Звезде» дипломат.

В Польше стали заменять термин «освобождение» на «вхождение» Красной Армии на территорию лагеря, отметила ранее Мария Захарова. Она подчеркнула, что это и есть фальсификация истории.