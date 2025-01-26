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Украинский «специалист» обещал жителю Краснодара 35 тыс. руб. за поджоги

Задержанный 19-летний парень должен был устроить пожар в трех заведениях и сбежать, тогда он получил бы свой «гонорар».
Ирина Егорова 2025-01-26 12:30:34
© Фото: mvd_23, Telegram © Видео: mvd_23, Telegram

Задержанный за поджоги ресторанов 19-летний житель Кубани объяснил мотив своих действий. По его словам, задание ему дал украинский специалист, он же обещал «вознаграждение» за преступление в размере 35 тысяч рублей.

«Я совершил три поджога в тех ресторанах. Меня направлял украинский специалист. Обещал за три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и сумею сбежать», - объяснил задержанный.

Правоохранители посоветовали не поддавать панике при поступлении подобных звонков, прекратить разговор со злоумышленниками и сообщить о произошедшем в полицию.

«Выполнив требования мошенников, вы можете совершить преступление и подвергнуться уголовному преследованию», - говорится в сообщении ведомства.

Новости почти об одновременном поджоге сразу трех ресторанов появились накануне ночью. Спустя время работники одного из заведений задержали злоумышленника и передали его полиции. Все возгорания были оперативно потушены, обошлось без пострадавших. В общей сложности из трех мест эвакуировали 100 человек.

#пожар #Краснодар #Задержание #поджог #рестораны #мотив
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