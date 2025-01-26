Володин предложил вместе с ЕГЭ учитывать средний балл аттестата

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что необходимо поощрять учеников, которые добросовестно изучают всю школьную программу. В своем Telegram-канале он предложил обсудить возможность учета среднего балла по аттестату при поступлении в высшее учебное заведение.

По словам спикера нижней палаты парламента, сейчас многие ученики в средней и старшей школах делают упор лишь на изучение предметов, по которым будут сдавать экзамены. Это происходит в ущерб остальным дисциплинам.

«Есть те, кто добросовестно изучает всю школьную программу. Это необходимо не только поддерживать, но и поощрять», - написал Вячеслав Володин.

Напомним, в декабре прошлого года с инициативой об «интегральной оценке» выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, выпускников следует принимать в вузы не только на основе ЕГЭ, но и с учетом среднего балла по каждому предмету.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева назвала инициативу разумной. Она отметила, что итогом обучения в школе является результат, который достигнут по всем предметам.