Экс-министр просвещения поддержала ввод интегральной оценки в школах

Предложение ввести «интегральную оценку» в школах, которая будет учитывать знания по всему спектру изучаемых предметов, является разумным. Об этом заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Я много раз повторяла, что итог обучения в школе - результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ», - отметила она в разговоре с ТАСС.

В декабре прошлого года с инициативой об «интегральной оценке» выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, выпускников следует принимать в вузы не только на основе ЕГЭ, но и необходимо учитывать средний балл по каждому предмету.

Напомним, ранее в Государственной думе России предложили сделать ЕГЭ обязательным для выпускников колледжей, которые поступают в вуз не по профилю.