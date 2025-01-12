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Экс-министр просвещения поддержала ввод интегральной оценки в школах

Ольга Васильева назвала разумной идею главы СПЧ Валерия Фадеева.
Сергей Лебедев 2025-01-12 14:25:28
© Фото: Roman Yarovitsyn Russian Look Global Look Press

Предложение ввести «интегральную оценку» в школах, которая будет учитывать знания по всему спектру изучаемых предметов, является разумным. Об этом заявила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Я много раз повторяла, что итог обучения в школе - результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ», - отметила она в разговоре с ТАСС.

В декабре прошлого года с инициативой об «интегральной оценке» выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, выпускников следует принимать в вузы не только на основе ЕГЭ, но и необходимо учитывать средний балл по каждому предмету.

Напомним, ранее в Государственной думе России предложили сделать ЕГЭ обязательным для выпускников колледжей, которые поступают в вуз не по профилю.

#образование #ЕГЭ #Валерий Фадеев #Ольга Васильева #интегральная оценка #средний балл
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