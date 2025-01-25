Названы самые популярные специальности у выпускников вузов Москвы

В Москве в прошлом году дипломы о высшем образовании получили 194,8 тысячи выпускников. Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития города.

Уточняется, что самыми популярными направлениями подготовки остаются экономика и юриспруденция. По ним закончили обучение 52,3 и 31,7 тысячи человек соответственно.

«Это в общей сложности 43% от всех выпускников... При этом доля этих специальностей за последние пять лет снизилась на 7,9%», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что уже с 1 сентября следующего года вузы начнут переходить на обновленную систему высшего образования с тремя уровнями обучения. Базовый уровень будет длиться от 5 до 6 лет, специализированный - от 1 до 3 лет. Отмечается, что переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил «Звезде», что несколько вузов уже осваивают новую систему в пилотном порядке.