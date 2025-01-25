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Военный эксперт назвал генсека НАТО Рютте лоббистом американского ВПК

По словам Романа Ромачева, экономика США в последние годы держится за счет украинского конфликта.
Сергей Лебедев 2025-01-25 08:50:22
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Американский военно-промышленный комплекс живет и зарабатывает триллионы долларов за счет украинского конфликта. Его лоббистом фактически является генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, призывающий европейские страны усилить помощь Киеву. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

«Европейцы вынуждены закупать все у американцев. Американцам этот конфликт на руку. Они поставляют вооружение в Европу и на этом зарабатывают. И задача Рютте легализовать все эти действия по снабжению ВСУ, потому что это выгодно. Он лоббист американского ВПК, он легализует то, что необходимо американскому ВПК», - уверен эксперт.

Он подчеркнул, что военно-промышленному комплексу США необходим украинский конфликт для еще большего заработка.

«Фактически экономика США в последние годы держится за счет этого конфликта», - сказал собеседник.

Напомним, ранее Роман Ромачев в разговоре со «Звездой» отметил, что заявления Марка Рютте о болезненных последствиях поражения киевского режима носят пропагандистский характер. Они призваны запугать европейских налогоплательщиков возможными тратами. 

#НАТО #сша #ВПК #деньги #наш эксклюзив #доллары #Марк Рютте
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