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Эксперт: Рютте хочет запугать Европу тратами на ВСУ и «русской угрозой»

В случае продолжения украинского конфликта Европа еще больше откатится в прошлый век.
Сергей Лебедев 2025-01-24 08:54:20
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о болезненных последствиях поражения киевского режима носят пропагандистский характер. Они призваны запугать европейских налогоплательщиков возможными тратами. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт, офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

«Но Рютте не говорит о том, что конфликт на Украине уже обошелся Западу в триллионы долларов. Огромное количество вооружения было потрачено на снабжение ВСУ, новое вооружение для пополнения складов было закуплено у американцев втридорога, огромное количество жертв понесла и европейская армия, которая отправляла туда инструкторов и наемников. И самое главное - он не говорит о том, что за счет конфликта в Европе живет и зарабатывает триллионы долларов американский ВПК», - отметил собеседник.

Ромачев добавил, что в случае продолжения украинского конфликта Европа еще больше откатится в прошлый век.

«Будет проблема с энергоносителями. Будет проблема с вновь и вновь увеличенными отчислениями в НАТО. Чем дальше этот конфликт, тем проблематичнее будет его вести Европе, потому что надо выкладывать деньги. И Рютте, к сожалению, об этом не говорит. Он пугает "русской угрозой", нарративом которые пытаются внедрить последнее десятилетие», - подчеркнул эксперт.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что победа России в украинском конфликте подорвет авторитет Североатлантического альянса. Его восстановление может обойтись западным странам в триллионы долларов.

#НАТО #деньги #наш эксклюзив #доллары #Марк Рютте
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