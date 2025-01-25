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Врач посоветовала стать «жаворонком», чтобы побороть бессонницу

По словам врача, следует выявить первопричину бессонницы - это может быть тревожность или болевой синдром. Зачастую у человека просто сбивается режим, например, после праздников.
Ирина Егорова 2025-01-25 08:29:16
© Фото: imago stock&people via www.imagowww.imago-images.de, Global Look Press

Чтобы справиться с бессонницей, человеку необходимо наладить свой режим - ложиться не позднее 10 часов вечера и вставать не позднее 8 утра, рассказала в разговоре со «Звездой» врач- терапевт Ирина Ярцева.

«Лучший способ борьбы с бессонницей называется "рано вставать". Когда вы рано встаете, часов в 6 утра, вы неизбежно к вечеру устаете и вас клонит в сон. Задача поймать этот момент и часов в 9 ложится спать. Можно использовать мелатонин для этого», - отметила она.

Также важно понять причину бессонницы - это может быть болевой синдром, тревожность или просто ситуация, когда сбился режим, например, после праздников.

«Если у вас есть тревога, то надо работать с тревожностью, с психологом или с препаратами, которые врач подберет», - прокомментировала эксперт.

Для борьбы с бессонницей врач Ярцева посоветовала еще следующие техники: совмещать несовместимое у себя в голове, чтобы успокоиться и заснуть, также можно использовать специальные приложения на устройствах.

Ранее ученые посоветовали употреблять миндаль, яблоки, батат, индейку, сладкую кукурузу, клюкву и мускатный орех для улучшения сна. Отмечается, что качественный сон может побороть хандру и стресс.

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