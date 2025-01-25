Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с иностранным вооружением на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой.

Вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства, обнаружили сотрудники ФСБ на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой. Среди найденных трофеев - - 7,62 мм пулемет производства Бельгии, 5,56 мм винтовка М16 производства США, гранатометы РПГ,2 500 патронов и больше 20 гранат.

«Изъятые вооружение и боеприпасы будут переданы для использования в подразделения Минобороны России», - говорится в сообщении Штаба обороны ДНР в Telegram-канале.

Ранее российские военнослужащие показали натовские трофеи, которые были найдены при зачистке освобожденного Русского Поречного. В ходе операции были захвачены ручные гранаты, пулеметы и другое оружие западного производства. Например, шведские противотанковые ракеты, бельгийские пулеметы, американские и немецкие гранаты.