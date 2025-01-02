Расчет БПЛА разведывательного дивизиона артиллерийского соединения ВДВ из Краснодарского края поразил FPV-дронами три украинских танка в приграничных районах Курской области. Министерство обороны РФ показало уничтоженные цели.

Группа операторов БПЛА заступила на дежурство на одном из самых сложных участков. Вскоре бойцы обнаружили танки ВСУ: один на дороге, второй в поле, третий в лесопосадке. Они нанесли точные удары по целям.

В работе наши военнослужащие использовали FPV-дроны с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника. Все три цели удалось поразить. Два уничтоженных танка оказались советскими, а третий произвели страны НАТО.

Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, каждый день вылетают на «свободную охоту». Работа наших операторов упрощает выполнение боевых задач штурмовым группам ВДВ, что способствует их более быстрому продвижению.

Ранее российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении. Они нанесли по противнику удар из 130-миллиметровой пушки М-46.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.