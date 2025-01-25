NYT: Госдеп США остановил глобальные программы разминирования

Управление Госдепартамента США приостановило работу по гуманитарному разминированию, пишет The New York Times.

Госдеп финансирует разминирование неразорвавшихся боеприпасов по всему миру. Управление обратилось к спонсируемым организациям с просьбой немедленно прекратить операции.

В письме говорится, что приостановка «соответствует указу президента о переоценке и реорганизации иностранной помощи Соединенных Штатов».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что полное прекращение иностранной помощи должно «гарантировать, что наша внешняя политика будет сосредоточена на одном - продвижении наших национальных интересов».

Рубио добавил, что эти интересы были «четко определены» в ходе предвыборной кампании президента Трампа как «все, что делает нас сильнее, безопаснее или более процветающими».

В последнем ежегодном отчете Госдепартамента указывалось, что эта программа «укрепляет продовольственную безопасность, помогая возрождать сельскохозяйственные угодья» в таких странах, как Шри-Ланка и Вьетнам.

В докладе утверждается, что Соединенные Штаты являются «главным сторонником уничтожения обычных вооружений в мире» и с 1993 года предоставили почти 5,1 млрд долларов помощи более чем 125 странам для очистки территорий от неразорвавшихся боеприпасов.