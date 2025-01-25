МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: Госдеп США остановил глобальные программы разминирования

С 1993 года США предоставили почти 5,1 млрд долларов помощи более чем 125 странам для очистки территорий от неразорвавшихся боеприпасов.
Владимир Рубанов 2025-01-25 22:53:49
© Фото: Ismael Adnan dpa, Global Look Press

Управление Госдепартамента США приостановило работу по гуманитарному разминированию, пишет The New York Times.

Госдеп финансирует разминирование неразорвавшихся боеприпасов по всему миру. Управление обратилось к спонсируемым организациям с просьбой немедленно прекратить операции.

В письме говорится, что приостановка «соответствует указу президента о переоценке и реорганизации иностранной помощи Соединенных Штатов».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что полное прекращение иностранной помощи должно «гарантировать, что наша внешняя политика будет сосредоточена на одном - продвижении наших национальных интересов».

Рубио добавил, что эти интересы были «четко определены» в ходе предвыборной кампании президента Трампа как «все, что делает нас сильнее, безопаснее или более процветающими».

В последнем ежегодном отчете Госдепартамента указывалось, что эта программа «укрепляет продовольственную безопасность, помогая возрождать сельскохозяйственные угодья» в таких странах, как Шри-Ланка и Вьетнам.

В докладе утверждается, что Соединенные Штаты являются «главным сторонником уничтожения обычных вооружений в мире» и с 1993 года предоставили почти 5,1 млрд долларов помощи более чем 125 странам для очистки территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

#разминирование #сша #Дональд Трамп #Госдепартамент #финансирование #Марко Рубио #иностранная помощь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 