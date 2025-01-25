Крупнейший айсберг, который приближается к Южной Георгии, сняли с космоса

Роскосмос опубликовал снимки, сделанные со спутника «Метеор-М», крупнейшего в мире айсберга А23а.

По оценкам ученых, площадь ледяной громады — 3672 кв. км., а вес - около 1 трлн тонн. Сообщается, что по площади он вдвое больше Лондона или Санкт-Петербурга.

Он начал дрейф с Южного океана, а теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который находится на юге Атлантического океана.

Стремительное движение А23а вызывает тревогу у ученых. До столкновения с британским островом ему осталось менее 300 километров.

По ходу своего путешествия айсберг стал разрушаться из-за воздействия более теплых вод.

Айсберг плавал в море Уэдделла после того, как откололся от ледника Ронне, но в 1986 году сел на мель. После этого, по данным ученых, он 30 лет оставался на месте, а теперь снова сдвинулся.