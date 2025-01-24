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Самый большой в мире айсберг может столкнуться с британским островом

Площадь айсберга А23а превышает четыре тысячи квадратных километров.
Ирина Егорова 2025-01-24 07:16:32
© Фото: Cpl Tom Cann RafKeystone Press Agency, Global Look Press

Гигантский и самый большой в мире антарктический айсберг, названный А23а, в скором времени может столкнуться с британским островом Южная Георгия, сообщает CNN. Движение ледяной глыбы вызывает тревогу в научных кругах.

Сообщается, что до столкновения айсбергу остается проплыть менее 300 километров пути. По мере своего путешествия в более теплых водах он начал немного разрушаться. Но, несмотря на это, айсберг по-прежнему огромный - площадь А23а превышает четыре тысячи квадратных километров, что вдвое больше Лондона или Санкт-Петербурга. Весит океанская льдышка более одного триллиона тонн.

Если айсберг начнет таять и распадаться на более мелкие фрагменты - они впоследствии будут плавать возле Южной Георгии и сформируют так называемый «плавучий город из айсбергов». Миграция А23а также представляет большую проблему для животных, льды могут заблокировать доступ к пище для пингвинов и тюленей.

Другой вариант развития событий - А23а направится к Южной Африке и нарушит работу судоходных путей. Он плавал в море Уэдделла после того, как откололся от шельфового ледника Ронне, однако в 1986 году сел на мель. После этого, по данным ученых, он 30 лет оставался на месте, а теперь снова сдвинулся. По прогнозам, А23а впоследствии покинет мелководье Антарктики и уйдет по «аллее айсбергов» в большую часть Южного океана.

#айсберг #остров #таяние #а23а
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