МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Главу Минздрава Камчатки сняли с поста после скандала с гепатитом

На Камчатку прибыли инфекционисты и эпидемиологи из Москвы для проведения расследования по факту заражения людей вирусами гепатита В и С.
Ян Брацкий 2025-01-25 02:17:42
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press

Глава камчатского Минздрава Александр Гашков отправлен в отставку. Причиной такого кадрового решения стал скандал в краевом онкологическом диспансере, где почти 40 человек заразились вирусом гепатита В и С. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пациентов онкодиспансера заражали гепатитом при ведении контрастирующего вещества, которое используется при проведении КТ. В ходе предварительного расследования удалось подтвердить 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах.

Чтобы не допустить повторения ситуации и обеспечить надлежащий контроль за качеством работы медперсонала, в кабинете КТ онкодиспансера устанавливается система видеонаблюдения. Сам кабинет закрыт до 27 января.

#Камчатка #минздрав #гепатит #онкодиспансер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 