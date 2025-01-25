Главу Минздрава Камчатки сняли с поста после скандала с гепатитом

Глава камчатского Минздрава Александр Гашков отправлен в отставку. Причиной такого кадрового решения стал скандал в краевом онкологическом диспансере, где почти 40 человек заразились вирусом гепатита В и С. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пациентов онкодиспансера заражали гепатитом при ведении контрастирующего вещества, которое используется при проведении КТ. В ходе предварительного расследования удалось подтвердить 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах.

Чтобы не допустить повторения ситуации и обеспечить надлежащий контроль за качеством работы медперсонала, в кабинете КТ онкодиспансера устанавливается система видеонаблюдения. Сам кабинет закрыт до 27 января.