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На Камчатке более 30 пациентов онкодиспансера заразили гепатитом

Заразились пациенты, проходившие в прошлом году КТ-исследование.
Сергей Лебедев 2025-01-18 10:46:26
© Фото: Lino Mirgeler, dpa, Global Look Press

На Камчатке 36 пациентов краевого онкологического диспансера заразились гепатитом B и C. Об этом сегодня сообщил руководитель регионального министерства здравоохранения Александр Гашков. По его словам, сейчас составляются списки тех, кто посещал кабинет компьютерной томографии.

«У каждого пациента отобраны анализы. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию», - сказал чиновник.

Ранее стало известно о заражении пациентов, проходивших в прошлом году КТ-исследование в краевом онкодиспансере. По данному факту заведено уголовное дело по статье за халатность.

Также суд постановит закрыть на 30 дней кабинет компьютерной томографии. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства заражения.

#в стране и мире #Камчатка #заражение #суд #СК РФ #Уголовное дело #гепатит #онкодиспансер
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