Масштабный сбой зафиксировали в работе TikTok

Россияне жалуются на плохую работу приложения TikTok. Об этом сказано на сайте «Сбой.рф».

По последним данным портала, количество жалоб за сегодня – 45 107. О сбоях сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей.

У некоторых пользователей проблемы с загрузкой самой соцсети. Также они не могут зайти в собственный профиль и загрузить видео.

День назад на территории РФ произошел массовый сбой в работе Интернета. Пользователи жаловались на проблемы в работе мобильных операторов, мессенджеров и сервисов закупок. Кроме того, не работали нейросетевые чат-боты, банковские приложения, стриминговые сервисы и онлайн-игры.