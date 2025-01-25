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Путин дал ряд важных поручений по соцподдержке семей

Поручения коснулись многодетных семей, родителей-студенток, а также семейной ипотеке на вторичку и медосмотров будущих родителей.
Ирина Егорова 2025-01-25 13:09:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пособие по беременности и родам для студенток очного обучения хотят увеличить до прожиточного минимума. Данное поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля и сформировано по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей. Решений по данному вопросу российский лидер ожидает до 15 апреля.

Также президент поручил к 1 декабря проработать вопрос увеличения размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.

Матери-героини получат гарантии, аналогичные льготам для Героев труда, они должны заработать задним числом, с 1 января 2025 года, свидетельствует поручение Путина.

Среди других поручений президента России - проанализировать меры защиты детей от вредной информации, в том числе в видеоиграх (до 31 июля). Минздраву РФ Путин поручил обеспечить порядок проведения медосмотров в целях профилактики нарушений репродуктивного здоровья.

Также российский лидер до 15 апреля ждет доклад по распространению семейной ипотеки на вторичку в городах, где нет нового жилья.

Ранее стало известно, что маткапитал проиндексируют на  9,5%. Его сумма с 1 февраля на первого ребенка увеличится на 60 тысяч и составит 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка дополнительно будут выплачивать почти 222 тысячи рублей и составит 912 тысяч, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

#Путин #дети #семья #ипотека #пособие #поручения #социальная поддержка #Мать-героиня
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