Путин дал ряд важных поручений по соцподдержке семей

Пособие по беременности и родам для студенток очного обучения хотят увеличить до прожиточного минимума. Данное поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля и сформировано по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей. Решений по данному вопросу российский лидер ожидает до 15 апреля.

Также президент поручил к 1 декабря проработать вопрос увеличения размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.

Матери-героини получат гарантии, аналогичные льготам для Героев труда, они должны заработать задним числом, с 1 января 2025 года, свидетельствует поручение Путина.

Среди других поручений президента России - проанализировать меры защиты детей от вредной информации, в том числе в видеоиграх (до 31 июля). Минздраву РФ Путин поручил обеспечить порядок проведения медосмотров в целях профилактики нарушений репродуктивного здоровья.

Также российский лидер до 15 апреля ждет доклад по распространению семейной ипотеки на вторичку в городах, где нет нового жилья.

Ранее стало известно, что маткапитал проиндексируют на 9,5%. Его сумма с 1 февраля на первого ребенка увеличится на 60 тысяч и составит 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка дополнительно будут выплачивать почти 222 тысячи рублей и составит 912 тысяч, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.