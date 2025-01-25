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Мотострелки привезли гуманитарную помощь в приграничье Курской области

За один день военнослужащие успевают посетить несколько сел и поселков.
Роман Закурдаев 2025-01-25 14:14:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» доставляют гуманитарную помощь в приграничные населенные пункты Курской области. В первую очередь людям привозят продукты, средства гигиены, топливо и необходимые лекарства.

«Не забываем про детей. Они должны понимать, что у них детство, несмотря на то, что идут боевые действия. Поэтому сладости и игрушки привозим», - рассказывает боец с позывным Сварог.

За один день военнослужащие успевают посетить несколько сел и поселков. Местные жители очень благодарны за оказываемую помощь.

«Ребята, огромное вам спасибо за то, что выручаете и не забываете нас», - говорят люди.

Ранее телеканал «Звезда» рассказывал о том, что в канун старого Нового года артиллеристы 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» вручили подарки ребятам из многодетных семей в Большесолдатском районе Курской области. Военнослужащие купили подарки за свой счет.

#лекарства #Курская область #помощь #продукты #гуманитарная помощь
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