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Касперская рассказала, как обезопасить себя от вредоносного «Мамонта»

Вирусы по типу Mamont мошенники распространяют с помощью фишинга и заманчивых фраз.
Виктория Бокий 2025-01-25 13:39:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Если пользователь мессенджера открывает документ от незнакомого человека и операционная система на устройстве ему тут же отправляет запрос об исполнении программы, то это вредоносная вещь. Об этом в разговоре со «Звездой» сказала председатель Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская.

«Документ открывается не как программа, он просто должен показываться», - обратила внимание Касперская.

По рекомендациям собеседницы телеканала, для собственной же безопасности лучше не открывать файлы от незнакомых людей. То же самое и с неизвестными приложениями, ссылка на скачивание или открытие которых приходит пользователю в мессенджерах или соцсетях.

Как отметила Касперская, вирусы по типу Mamont мошенники распространяют с помощью фишинга, заманчивых сообщений с фразами: «Важно», «Обратите внимание» и так далее.

«Мошенники используют какие-то крючки, которые людей цепляют», - заключила эксперт.

Ранее МВД России сообщало, что в мессенджере Telegram мошенники начали рассылать пользователям apk-файлы с вирусом Mamont.

#Вирус #наш эксклюзив #приложения #мессенджер #наталья касперская
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