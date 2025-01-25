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Американист объяснил, почему либералы ненавидят нового главу Пентагона

Пит Хегсет разносил в пух и прах всю либеральную повестку.
Сергей Лебедев 2025-01-25 11:27:08
© Фото: Chip Somodevilla, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Новый глава Пентагона Пит Хегсет является большой проблемой для американской либеральной общественности. Он любит все то, что вызывает отвращение «левых». Об этом в разговоре со «Звездой» заявил эксперт Рафаэль Ордуханян.

«Он был достаточно популярным и очень эффективным журналистом канала Fox. Он разносил эту глобалистскую либеральную повестку в пух и прах. Боевой ветеран, который воевал. Был в Ираке и в Афганистане. И все, что было связано с Байденом и Харрис, претило ему. Он со свойственным талантом журналиста был очень визуален в этом плане. Поэтому он перетянул на себя огромное количество негатива со стороны либералов», - говорит американист.

Рафаэль Ордуханян считает, что Пит Хегсет наиболее уязвим в своих недостатках. На него идут нападки со всех сторон.

«Но мы прекрасно понимаем, что это в меньшей степени даже связано с ним. Это, конечно же, удар по Трампу... То, что происходит с Хегсетом, является частью антитрамповской кампании, которую сейчас инициируют "очухавшиеся" либералы», - отмечает эксперт.

Напомним, ранее американский Сенат с минимальным перевесом голосов утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны США. Его кандидатуру поддержал 51 член верхней палаты Конгресса, а против выступили - 50.

#сша #Пентагон #сенат #Вашингтон #наш эксклюзив #либералы #Пит Хегсет
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