Американист объяснил, почему либералы ненавидят нового главу Пентагона

Новый глава Пентагона Пит Хегсет является большой проблемой для американской либеральной общественности. Он любит все то, что вызывает отвращение «левых». Об этом в разговоре со «Звездой» заявил эксперт Рафаэль Ордуханян.

«Он был достаточно популярным и очень эффективным журналистом канала Fox. Он разносил эту глобалистскую либеральную повестку в пух и прах. Боевой ветеран, который воевал. Был в Ираке и в Афганистане. И все, что было связано с Байденом и Харрис, претило ему. Он со свойственным талантом журналиста был очень визуален в этом плане. Поэтому он перетянул на себя огромное количество негатива со стороны либералов», - говорит американист.

Рафаэль Ордуханян считает, что Пит Хегсет наиболее уязвим в своих недостатках. На него идут нападки со всех сторон.

«Но мы прекрасно понимаем, что это в меньшей степени даже связано с ним. Это, конечно же, удар по Трампу... То, что происходит с Хегсетом, является частью антитрамповской кампании, которую сейчас инициируют "очухавшиеся" либералы», - отмечает эксперт.

Напомним, ранее американский Сенат с минимальным перевесом голосов утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны США. Его кандидатуру поддержал 51 член верхней палаты Конгресса, а против выступили - 50.