В Минздраве рассказали, сколько чашек кофе можно выпивать в день

Кофе является тонизирующим напитком, он держит в тонусе организм, но для некоторых категорий граждан может быть все-таки опасен. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал главный внештатный диетолог Виктор Тутельян.

«Он опасен тем, что если большая доза идет для людей с проблемами с сердцем, с ЦНС, то это может оказывать излишнее возбуждающее действие и нанести вред организму», - отметил Тутельян.

Главный принцип, который нужно соблюдать человеку - это умеренность, уточнил эксперт.

«Две чашки в день - это безопасно. Растворимый или нет - это неважно, кто какой любит - это вкусовые ощущения. А кофеин есть в любых видах кофе, главный действующий компонент он присутствует», - добавил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что употребление содержащих кофеин напитков - кофе и чая – может снизить риск инсульта и деменции. Ученые пришли к выводу, что одна чашка кофеиносодержащего напитка в день может снизить риск деменции и инсульта, а максимальный защитный эффект дают две-три чашки.