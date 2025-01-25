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В Минздраве рассказали, сколько чашек кофе можно выпивать в день

Главный принцип, которого стоит придерживаться всем любителям бодрящего напитка, это умеренность.
Ирина Егорова 2025-01-25 10:10:42
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Кофе является тонизирующим напитком, он держит в тонусе организм, но для некоторых категорий граждан может быть все-таки опасен. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал главный внештатный диетолог Виктор Тутельян.

«Он опасен тем, что если большая доза идет для людей с проблемами с сердцем, с ЦНС, то это может оказывать излишнее возбуждающее действие и нанести вред организму», - отметил Тутельян.

Главный принцип, который нужно соблюдать человеку - это умеренность, уточнил эксперт.

«Две чашки в день - это безопасно. Растворимый или нет - это неважно, кто какой любит - это вкусовые ощущения. А кофеин есть в любых видах кофе, главный действующий компонент он присутствует», - добавил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что употребление содержащих кофеин напитков - кофе и чая – может снизить риск инсульта и деменции. Ученые пришли к выводу, что одна чашка кофеиносодержащего напитка в день может снизить риск деменции и инсульта, а максимальный защитный эффект дают две-три чашки. 

#здоровье #организм #кофе #бодрость #наш эксклюзив #норма #кофеин #тонус #чашка
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