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В ГД предположили, почему сорвалась встреча Фицо с Зеленским в Давосе

Штатам выгодно прекратить транзит российского газа в Европу через Украину, считает депутат Дмитрий Белик.
Гоар Хачатурян 2025-01-24 11:34:49
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Попытка встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Владимира Зеленского в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) провалилась по команде Белого дома. Такое мнение выразил депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

«Зеленский не может сам принимать такие решения с учетом своих национальных интересов - той части Украины, которая от нее осталась», - добавил депутат.

Темой несостоявшегося разговора Зеленского и Фицо было возобновление поставок российского газа через территорию Украины. Как отметил парламентарий, Вашингтону выгодно прекращение экспорта газа в Европу из России, поскольку в этом случае на рынок ЕС будет поставляться больше сжиженного природного газа (СПГ) из Штатов.

Ранее словацкий премьер уже приглашал Зеленского в Словакию, где рядом с границей Украины политики смогли бы провести переговоры по поводу транзита российского газа. Однако в ответ на это Зеленский предложил Фицо приехать в Киев. Следующей датой встречи Фицо и главы киевского режима должно было стать 21 января в Давосе на ВЭФ. Зеленский в последний момент отказался от переговоров.

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