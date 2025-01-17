Фицо сообщил о предложении Зеленскому встретиться 21 января на полях ВЭФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому встретиться на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом политик написал в социальной сети Facebook*( принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

«Уже несколько дней мы предлагаем, чтобы совместная встреча с Зеленским состоялась во вторник вечером в Давосе на Всемирном экономическом форуме», - написал Фицо.

По словам премьера Словакии, Зеленский лишь отреагировал на это «инфантильным приглашением в Киев».

Ранее словацкий премьер называл Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом. Роберт Фицо заявил, что «сыт по горло» главой киевского режима.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.